Вашингтон, 17 марта, 2025, 21:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в том числе поднимет тему Запорожской АЭС. Об этом 17 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

«Речь идет об электростанции на границе России и Украины, которая обсуждалась с украинской стороной, и теперь президент поднимет этот вопрос в разговоре с Путиным», — сообщила она.

Левитт также отметила, что американская администрация обсуждала с украинской стороной возможные уступки Киева Москве.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 17 марта заявил, что хочет обсудить с Путиным урегулирование украинского кризиса. Он также рассказал о планах поднять вопросы о территориях и электростанциях. По его словам, переговорщики с обеих сторон обсудили в том числе разделение некоторых активов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор российского и американского президентов запланировали на 18 марта. Ключевой темой беседы будет разрешение конфликта на Украине.

Путин ранее поддержал выдвинутое США предложение о перемирии на Украине. Но он также указал на необходимость решения ряда вопросов. Российский лидер отметил, что нужно понять, кто на Украине прикажет прекратить боевые действия и какая будет у них ценность. Также следует определить, кто будет следить за соблюдением перемирия и отвечать за его нарушение.