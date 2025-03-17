Для урегулирования украинского конфликта в число тем, обсуждаемых Россией и США, вошла потенциальная договорённость о доступе к портам Чёрного моря, сообщил 16 марта спецпредставитель президента США в интервью телеканалу CBS, не раскрывая подробностей. Кроме того, по словам Стива Уиткоффа, диалог сторон включает такие позиции, как положение дел на фронте, ситуация с русскоязычными регионами, состояние Запорожской АЭС, а также энергобезопасность Украины. Уиткофф подчеркнул также, что конфликт на Украине гораздо сложнее, чем ситуация в секторе Газа, и все стороны привержены поиску решения. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1117-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Стив Уиткофф и Трамп

13 марта спецпредставитель Дональда Трампа встречался с президентом Владимиром Путиным в Москве и назвал приём, длившийся несколько часов, позитивным. По его мнению, разногласия между Москвой и Вашингтоном по украинской проблематике сокращаются и США рассчитывают на подлинный прогресс в этом вопросе.

Вместе с тем российский лидер неоднократно заявлял о стремлении страны не к временному, а к постоянному урегулированию конфликта, а для этого необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, по словам Владимира Путина, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить права русскоязычных граждан на контролируемой ею территории.

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