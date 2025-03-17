Вашингтон, 17 марта, 2025, 21:24 — ИА Регнум. Руководство США напрямую обсуждает с Украиной условия заключения мирного соглашения с Россией. Об этом 17 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Global Look Press/Uwe Kazmaier/imageBROKER.com

В ходе брифинга ее спросили, говорили ли представители американской администрации о возможных уступках Украины с киевским режимом.

«Это обсуждалась командой президента [США Дональда Трампа] и украинцами», — ответила Левитт.

Она при этом отказалась раскрывать подробности возможных уступок, отметив, что это делать неразумно до предстоящего разговора между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Трамп сообщил о намерении обсудить с Путиным пути завершения конфликта на Украине. Американский политик добавил, что ожидает успеха от переговоров.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор между лидерами РФ и США запланирован на 18 марта. Он уточнил, что ключевой темой беседы станет урегулирование украинского кризиса.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс 17 марта сообщила, что Вашингтон стремится достигнуть долгосрочного мира на Украине. При этом американская сторона ожидает, что сначала будут прекращены боевые действия.

Путин ранее поддержал идею о перемирии с Украиной. Он также добавил отметил, что есть ряд нерешенных вопросов. Президент поинтересовался, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, кто будет следить за этим, а также отвечать за нарушения перемирия.