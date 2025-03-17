Москва, 17 марта, 2025, 21:10 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 17 марта сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Расчёт комплекса ОТРК «Искандер» нанёс удар по району сосредоточения живой силы и техники 144-й бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объекты противника были выявлены в районе населенного пункта Лосевка в 65 км от города Шостка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953923" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчёт комплекса ОТРК «Искандер» нанёс удар по району сосредоточения живой силы и техники 144-й бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Вооружённые силы России нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по полигону ВСУ в Днепропетровской области. В результате было уничтожено до 150 военных противника, в том числе до 30 иностранных инструкторов. 3 марта депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар был нанесен во время построения личного состава.

8 марта российские войска ударом «Искандера» нанесли удар по замаскированной позиции реактивной системы залпового огня HIMARS в населенном пункте Новониколаевка в 26 км восточнее города Николаева. В результате уничтожены транспортно-заряжающая машина HIMARS с боекомплектом и до 10 украинских военных.