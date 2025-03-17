Вашингтон, 17 марта, 2025, 20:54 — ИА Регнум. Колонизация Марса людьми может начаться через пять-семь лет. Об этом 17 марта заявил основатель американской компании SpaceX и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск.

By NASA/JPL-Caltech/MSSS

«Это произойдет либо во время второго, либо во время третьего стартового окна «Земля — Марс» (период, подходящий для запуска космической ракеты. — Прим. ред.), то есть примерно через пять-семь лет», — написал он в соцсети X.

Маск также подчеркнул, что главным вопросом в этой сфере является то, получится ли добиться, чтобы люди смогли жить на Марсе автономно. Если этого не произойдет, то колония вымрет, когда с Земли перестанут поставлять грузы.

Как передавало ИА Регнум, Маск 15 марта сообщил о планах запустить на Марс в конце 2026 года космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus. По его мнению, в случае успешной миссии высадка людей на эту планету будет возможной в 2029 или 2031 году.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя эту публикацию, предложил Маску направить на Марс совместную миссию РФ и США. Он призвал объединить ученых и технологии двух стран для служения во благо человечества.