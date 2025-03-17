Вашингтон, 17 марта, 2025, 20:37 — ИА Регнум. Стороны переговоров об урегулировании конфликта на Украине никогда еще не были ближе к миру, чем сейчас, решительно настроены достичь этой цели. Об этом 17 марта заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя предстоящий разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Президент сообщил прошлой ночью на борту самолета Air Force One, возвращаясь из Флориды, что завтра поговорит с президентом Путиным… Мы находимся на десятиярдовой отметке мира и ещё никогда не были так близки к достижению этой цели», — заявила она.

Левитт добавила, что Трамп решительно настроен достичь урегулирования конфликта. При этом, по её словам, он готов задействовать «рычаги давления» на Россию, если предстоящий разговор с Путиным не оправдает ожиданий.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Трамп заявил, что планирует обсудить с Путиным вопросы завершения украинского конфликта. Шансы на успешный исход он назвал хорошими. Также, по словам американского лидера, внимание уделят теме электростанций.

После этого Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа запланирован на 18 марта. Он сообщил, что основной темой в повестке переговоров будет вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Песков заявил, что Россия и США идут по пути реанимации отношений и запланированный разговор Путина и Трампа будет важным шагом в этом направлении.

13 марта спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву и встретился с Путиным. Американский представитель передал российским коллегам дополнительную информацию по теме урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер, в свою очередь, отправил через Уиткоффа дополнительные сигналы для президента США.

Позднее, комментируя встречу с Путиным, Уиткофф заявил, что разногласия между Россией и США по украинскому вопросу сокращаются и Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах.