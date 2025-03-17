Москва, 17 марта, 2025, 20:44 — ИА Регнум. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Общественной палатой РФ запустили федеральный проект «Хорошие новости». Его цель — развитие лидеров общественного мнения, создание позитивного информационного фона и поддержка гражданских инициатив.

пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Присоединиться к проекту может любой желающий, зарегистрировавшись в мобильном приложении «Хорошие новости». Проект включает образовательную программу по медиаграмотности, которая поможет пользователям критически оценивать информацию, распространяемую в соцсетях.

Заместитель гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил, что в стране большинство жителей каждый день читают новости, но не все могут анализировать информацию.

«Сегодня мы запускаем проект, который не только повысит уровень медиаграмотности россиян, но станет эффективным инструментом для формирования нового поколения лидеров общественного мнения — тех, кто создает позитивный и полезный для общества контент», — заявил он.

Участники проекта будут выполнять задания в приложении, освещая достижения в науке, технологиях, медицине, культуре, спорте, экологии и других сферах. Пользователи смогут узнавать о новых разработках ученых в России, строительстве инфраструктурных объектов и социальных инициативах. В приложении доступна настройка фильтров для отображения новостей по выбранным темам.

Наиболее активные участники получат возможность пройти стажировки в крупных компаниях, поработать с наставниками, принять участие в федеральных мероприятиях и образовательных курсах. Руководитель проекта «Хорошие новости» Всеволод Селин сообщил, что на платформе уже зарегистрировались более 65 тыс. пользователей, которые выполнили свыше 440 тыс. заданий.

«На базе президентской платформы «Россия — страна возможностей» мы создаем экосистему с образовательным, практическим и продюсерским треками для развития компетенций лидеров мнений. Это даст участникам возможность не только учиться, но и сразу применять знания на практике, развивая свои сообщества и создавая полезный контент», — рассказал глава проекта.

В рамках запуска проекта в Москве прошла креативная сессия «Лидеры мнений в России: кто и зачем». Участники обсудили ключевые компетенции лидеров мнений, их роль в развитии общества и механизмы вовлечения аудитории. Команды разработали медиапроекты по направлениям спорт, волонтерство, профессиональная самореализация, интернет-пространство и культура. Лучшие идеи были загружены в приложение для голосования.

«Лидер мнений — это не только про популярность, но и про ответственность. Мы можем менять восприятие окружающих, вдохновлять, помогать делать осознанный выбор. Я рада, что теперь еще больше людей смогут не только учиться, но и участвовать в реальных социальных изменениях», — прокомментировала новую инициативу популярный блогер и амбассадор проекта «ТопБЛОГ» Екатерина Бурдаева.

В ближайшее время в приложении «Хорошие новости» планируется ввести новые возможности для пользователей, а также стартует первый образовательный марафон проекта.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года в Калининградской области прошла четвёртая образовательная программа всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ. Журналистика индустрии 5.0» платформы Росмолодёжь. В ней приняли участие более 300 молодых журналистов из России и 85 стран мира. Обучение велось по направлениям «Новости», «Спорт», «Культура» и «Развлечение». На каждом с молодежью работали профессионалы в сфере журналистики.