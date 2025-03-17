Москва, 17 марта, 2025, 20:23 — ИА Регнум. Артем Кузнецов, чью беременную жену одной из первых убили в августе 2024 года в Судже боевики ВСУ, отправился в Курск из Москвы, чтобы проститься с женой. Тело Нины обнаружили в больнице Гончаровки — соседнего с Суджей села, где она скончалась от пулевого ранения во время операции.

ИА Регнум

История Артема и Нины облетела в те августовские трагические дни всю страну. Супруги вместе с маленьким сыном Матвеем и мамой Нины выехали на двух машинах в ночь на 6 августа из Суджи в сторону Курска. По дороге машины атаковали вражеские дроны. В Нину с близкого расстояния выстрелил украинский боевик. Артем видел его, и сам украинец тоже видел, в кого стреляет.

«И он меня видел, мы взглядами встретились. И Нину он видел, всех. Окна мы специально открыли», — рассказывал тогда Артем.

Артем пытался сделать тугую повязку, на руках перенес жену в свою машину и довез до больницы в Гончаровке. Во время операции Нина умерла. А Артем вывез сына и тещу в безопасное место.

Семь месяцев, что прошли с тех пор, Артем с сыном (мальчика посекло осколками, но он выжил) жили в Москве. Больше всего Артем переживал из-за того, что ему пришлось бросить любимую в той самой больнице в Гончаровке.

«Хочу похоронить жену. Буду ждать, когда их (ВСУ. — Прим. ред.) выбьют оттуда. Я бы сам поехал, но не могу — у меня сын», — говорил Артем тогда, больше полугода назад.

Как только стало известно об освобождении Суджи, Артем стал искать выход на волонтеров, занимающихся вывозом людей в пункты временного размещения. Один из них пошел мужчине навстречу.

«Больница была вся разрушена, даже морг полностью разрушен, а вот родильное отделение, где оперировали Нину, каким-то чудом уцелело. Там ее и нашли», — рассказал Артем.

Погибшую опознали по татуировкам и обручальному кольцу. Артем очень переживал, что боевики снимут это кольцо с убитой. Но в полуразрушенную больницу, судя по всему, никто особо не совался, и тело убитой беременной женщины так и пролежало семь месяцев там, где его оставили.

После похорон Артем намерен переехать обратно в Курскую область, говорит, что за это время понял — Москва не для него, не его город.

«Я хочу похоронить ее и остаться там, рядом с ней, ухаживать за могилой», — сказал Артем в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

А вот видеть, что стало с любимой женщиной, не хочет, Нину похоронят в закрытом гробу, в памяти мужа и сына любимая жена и мама останется самой красивой на свете.

Российские войска освободили Суджу 13 марта. В течение последней недели в Курской области ВС РФ выбили противника из 28 населенных пунктов.

Есть много свидетельств о преступлениях украинских военных в Курской области в отношении населения. Жительница одного из сёл Суджанского района рассказала в ходе опроса следователям Военного следственного управления СК РФ, что ВСУ намеренно наносили удары по селу, где не было военных объектов, а находились только мирные граждане.