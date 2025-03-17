Москва, 17 марта, 2025, 20:22 — ИА Регнум. АНО «Креативная экономика» объявила о старте Федерального конкурса креативных продюсеров. Организаторы отмечают, что конкурс поможет сформировать новое представление о роли продюсера в создании и продвижении креативных продуктов, выявить таланты в этой сфере, а также создать профессиональное сообщество, способствующее развитию креативной экономики страны.

Сергей Карпухин/ТАСС

Креативная экономика России является одной из динамично растущих секторов. Согласно национальным целям, её доля должна составить 6% ВВП к 2036 году. Одной из центральных фигур в этом сегменте является продюсер. Понимание его роли у широкой аудитории размыто, однако благодаря подобным инициативам, представители индустрии помогают ее раскрыть.

«Чаще всего под словом «продюсирование» подразумевалось продвижение медиапродуктов, кино или музыки», — заявила президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш. По её словам, сегодня продюсирование необходимо во всех областях: урбанистике, архитектуре, книжной отрасли, гастрономии, IT. В качестве примера она привела работу литературного редактора, который выступает в качестве продюсера книги, смотрящего на продукт со всех сторон.

«И мы хотим, чтобы люди, которые так же понимают слово «продюсирование», у которых есть управленческие навыки и навыки нестандартного мышления, проявились через наш конкурс и в будущем смогли создавать для регионов новый экономический эффект от креативных продуктов, делая их конкурентоспособными», — подчеркнула Монгуш.

«Сегодня есть необходимость в постоянном повышении уровня знаний людей, которых мы называем сначала организаторами и только после получения определенных навыков — продюсерами», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Он добавил, что в системе Президентского фонда культурных инициатив заведено больше 170 тысяч личных кабинетов — все эти люди могут реализовывать креативные проекты с разной степенью компетентности.

«Профессиональные продюсеры — люди с уникальными способностями и умениями, и мы стремимся к тому, чтобы в этой сфере появлялись новые имена, особенно из числа молодежи. В контексте проведения нового конкурса крайне важно следить за ценностной ориентацией продюсирования — чтобы люди понимали свою ответственность перед обществом за продвижение творческого контента и смыслы, которые он несет», — подчеркнул Карманов.

Конкурс проходит в несколько этапов. Заявки будут приниматься до 5 июня, а после начнется первый этап отбора проектов, который продлится с 6 июня по 18 июня 2025 года. Формирование списка финалистов конкурса состоится до 19 июня 2025 года, а после начнется голосование и второй этап отбора. Список лауреатов будет сформирован 27 июля, а церемония награждения состоится 4 июля 2025 года в рамках Российской креативной недели.

Представить на суд жюри можно абсолютно любой проект, даже на самых первых стадиях его развития. Главным условием является коммерческий потенциал продукта, нацеленного на развитие индустрии в целом либо его масштабирование.

«Мы будем оценивать бизнес-компетенции участников и их идеи по развитию представленных проектов. Маркетинговую привлекательность, творческую составляющую, потенциал первых продаж креативного продукта», — отметил продюсер Гильдии креативных продюсеров Николай Горелый. По его словам, это не просто отбор готовых проектов, это постоянная их доработка до уровня, когда креативный продукт сможет найти партнера, инвестора, членов команды.

Основная цель Федерального конкурса креативных продюсеров — изменение всего ландшафта креативной экономики России, формирование нового образа продюсера, в том числе и у игроков этого рынка. «Почти все творческие личности, с кем я работаю, в том или ином формате занимаются продюсированием», — сказал писатель и сценарист Александр Цыпкин.

Он пояснил, что молодому поколению важно понимать, что продюсирование собственного продукта нельзя делегировать. По его словам, правильно делают вузы, в которых и режиссеры, и актеры проходят курс продюсирования. «Ведь сегодня продюсер — это не человек с лишними деньгами, а тот, кто отвечает за проект. Напомню, что премия «Оскар» за лучший кинофильм вручается продюсеру, а не режиссеру», — подчеркнул Цыпкин.

«Последние 8 с половиной лет, что я работаю в ГИТИСе, это чисто продюсерская работа по продвижению вуза, — также подчеркнул ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — А кроме того, я обращаю внимание, что наши выдающиеся артисты, в том числе балетной сцены, приходят на продюсерский факультет. Чтобы выпускник, актер или режиссер был успешен в профессии, ему нужны минимальные навыки представлять себя. Талант и успешность могут отворачиваться от человека при отсутствии этих компетенций».

Для организаторов Федерального конкурса креативных продюсеров одной из ключевых задач также является создание профессионального сообщества, которое позволит его участникам расти, развиваться и непрерывно обучаться.

«Чтобы всю жизнь учиться, нужно иметь хорошее сообщество, — отметил президент «МДК Медиа» Роберто Панчвидзе. — Система «школа — институт — работа» не предполагает создания устойчивой структуры, где люди, вдохновившись друг другом, могут продолжать обучение и самообучение. Но современные технологии дали нам замечательные и очень прогрессивные механизмы формирования сообществ, способствующие этому».

Участники и победители конкурса получат уникальную возможность развивать свои проекты в рамках акселерационных программ, найдут менторскую поддержку от лидеров индустрии, смогут встретить инвесторов для своих креативных продуктов, а также начать реализацию совместных проектов в экосистеме партнеров.

«Современный креативный процесс — это сочетание творчества и работы. Поиск зернышка и выращивание из него целого сада. Вы не сможете вырастить золотое яблоко из сорняка, но вы можете разглядеть росток среди сорняков и помочь ему вырасти. Этим даром обладает сам Творец, но иногда ему нужна помощь в лице продюсера. Главное — понимать, что творчество не живет в клетке и не вырастает в поле: оно существует в контексте. Союз неформализуемого творчества и четко спланированного бизнеса позволяет создавать новые бренды. И именно этого я хотел бы пожелать всем, занимающимся креативной экономикой», — подвел итог пресс-конференции писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.