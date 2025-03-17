Москва, 17 марта, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Юморист Евгений Петросян опроверг информацию об отмене своих концертов в марте. Свое видеообращение он опубликовал 17 марта в Telegram-канале.

Михаил Климентьев/ТАСС

«Я должен внести кое-какую ясность. <…> Дошел до меня слух, что я отменил в марте все свои концерты, плохо себя чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит, не дождетесь!» — заявил он.

Петросян записал видео на сцене на фоне декораций и отметил, что находится на репетиции, а завтра его ждет большая съемка, которая продлится шесть часов.

Петросян обратился к журналистам, которые, по его словам, «портят всю картину» жизни и «сочиняют небылицы в лицах для того, чтобы взбудоражить население».

Ранее Telegram-канал Mash написал, что Петросян якобы отменил все выступления, которые были запланированы на март, и предположил, что артист принял такое решение в связи с состоянием здоровья.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта Telegram-канал «112» сообщил о госпитализации Петросяна. По данным источника, артиста доставили в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве с желудочно-кишечным кровотечением.

Супруга Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила госпитализацию мужа, однако заявила, что сообщения о том, что он находится в реанимации, являются фейковыми. Она также пожаловалась на то, что ей постоянно звонят с различных неизвестных номеров, и попросила журналистов оставить ее семью в покое.

На этом фоне в соцсетях было опубликовано видеопоздравление от Петросяна с Международным женским днем. Он также пошутил, что есть женщины, из-за которых хочется напиться.

9 марта Telegram-канал «112» написал, что Петросяна выписали из больницы. Отмечалось, что врачи стабилизировали состояние артиста и оказали ему всю необходимую помощь.