Москва, 17 марта, 2025, 20:17 — ИА Регнум. В одной из больниц Суджанского района Курской области удалось найти тело беременной Нины Кузнецовой, убитой украинскими военными в августе 2024 года. Об этом 17 марта сообщил вдовец погибшей Артем Кузнецов.

VK/Нина Кузнецова

«Она лежала в операционной, где её откачивали. Представляете, там от больницы ничего не осталось. А вот именно там, где она, здание уцелело. Сейчас идёт процесс эвакуации. Тело, понятно, в печальном состоянии», — рассказал он RT.

Кузнецов уточнил, что погибшую опознали по кольцу и татуировке. Поскольку смерть была насильственной, будет проведена судмедэкспертиза. Специалисты извлекут пулю в рамках расследования военного преступления.

В беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой мужчина рассказал, что 6 августа, когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) вторглись в курское пограничье, его семья выезжала в безопасное место. По ним открыли огонь. Супруга получила ранение, прикрывая двухлетнего сына собой. Кузнецов привез жену в ближайшую больницу, там ее спасти не смогли. Семью эвакуировали под обстрелами, врачи пообещали вывезти тело. Как потом оказалось, они этого сделать не смогли.

Российские войска освободили Суджу 13 марта. В течение последней недели в Курской области ВС РФ выбили противника из 28 населенных пунктов.

Есть много свидетельств о преступлениях украинских военных в Курской области в отношении населения. Жительница одного из сёл Суджанского района рассказала в ходе опроса следователям Военного следственного управления СК РФ, что ВСУ намеренно наносили удары по селу, где не было военных объектов, а находились только мирные граждане.

Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса российской армии с позывным Горизонт рассказал, что его подчиненные не раз видели, как ВСУ расстреливали мирных жителей, пытавшихся выехать с захваченной территории. В таких случаях солдаты ВС РФ шли в атаку, чтобы уничтожить военных преступников.