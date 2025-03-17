Берн, 17 марта, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Более 30 тыс. украинских беженцев лишились защитного статуса с февраля 2022 года. Об этом заявил Государственный секретариат по миграции Швейцарии.

«[На данный момент в Швейцарии] 68 254 человека с активным [защитным] статусом S… 30 918 человек лишились статуса S», — говорится публикации ведомства в соцсети Х.

Статус категории S был введен в марте 2022 года и предоставляет права на работу, страховку, обучение детей в школе, возможность свободного перемещения по территории государства стране и за пределами, а также возможность для воссоединения семьи. Однако в декабре 2024 года Национальный совет Швейцарии ужесточил условия предоставления такого статуса украинцам — получить его могут лишь те, кто прибыл из охваченных боевыми действиями или неподконтрольных киевскому режиму территорий.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября британская газета The Guardian заявила, что тысячи украинских беженцев в Европе могут стать бездомными. Так, в Венгрии решили прекратить помощь украинцам в поиске жилья, а в Польше обдумывают прекращение выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста.

В августе газета Tages-Anzeiger сообщила, что правительство Швейцарии все чаще отказывает украинцам в предоставлении убежища. Так, в мае отказ получили 170 человек, а с начала спецоперации страна отказала 2,5 тыс. украинцам в предоставлении статуса категории S.