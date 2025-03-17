Киев, 17 марта, 2025, 19:57 — ИА Регнум. В Сети распространилась история украинца, который познакомился в интернете с девушкой, но на заветном свидании его поджидали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине).

Kyivcity. gov. ua/Алексей Самсонов

Отмечается, что мужчине удалось сбежать от военкомов. В скриншотах переписки молодого человека и девушки последняя пишет, что, несмотря на успешный побег, мужчину всё равно найдут.

«Так что воевать тебе придется, как ни крути», — добавила она.

Ряд пользователей предполагает, что подобные облавы на ищущих любовь мужчин могут стать регулярными, потому что ТЦК специально вербуют девушек для роли наживки в «вылавливании» военнообязанных.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта минивэн сотрудников ТЦК на ходу сбил велосипедиста в Харькове. Быстро сориентировавшись, мужчина поднялся и убежал с дороги. Из минивэна вышли несколько военкомов. Оттащив велосипед, двое бегом бросились догонять потенциальную жертву. Третий отправился вслед на машине.

Ранее, 6 марта, мужчина в Черкассах попал под автомобиль, убегая от сотрудников ТЦК. После падения преследователи догнали свою жертву, но мужчина не сдавался и предпринял попытку скрыться ползком.

Также, в начале марта в Харькове сотрудники ТЦК стреляли в военнообязанного и разбили стекла в его автомобиле, пытаясь насильно мобилизовать мужчину. По словам родственницы, ее брату удалось уйти от преследования через дворы, а стекла авто военкомы разбили в качестве мести.

В интернете распространены видеозаписи, сделанные пользователями на территории Украины. На видео представители ТЦК, стремясь выполнить план по мобилизации, хватают мужчин прямо на улицах, в магазинах и других общественных местах, сажают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.