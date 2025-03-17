Вашингтон, 17 марта, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Иран причастен к организации атак хуситского движения «Ансар Аллах» на американский авианосец. Об этом 17 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/Liu Jie/XinHua

«Пусть никто не заблуждается! Сотни атак, совершаемых хуситами — зловещими бандитами и головорезами из Йемена, которых ненавидит сам йеменский народ, — все исходят от Ирана и организованы Ираном», — отметил он в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Тегеран играет «невинную жертву террористов», а на самом деле организует их деятельность. Трамп также предупредил, что новые удары «Ансар Аллах» будет ожидать мощной ответ со стороны США.

«Каждый выстрел, сделанный хуситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и по указанию руководства Ирана, и Иран будет привлечен к ответственности и понесет последствия, и эти последствия будут ужасающими», — предупредил он.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов, нанося удары по западной части Йемена. Трамп подчеркнул, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов. В результате американских авиаударов по городу Саада на севере страны погибли четверо детей и женщина, еще десятки получили ранения.

На следующий день движение «Ансар Аллах» атаковало беспилотниками и ракетами авианосец США Harry Truman в Красном море. Хуситы сообщили, что это был ответ на удары военных США по Йемену и остановку гуманитарной помощи сектору Газа. Затем агентство Reuters заявило, что атака на американский авианосец не достигла цели. Отмечалось, что истребители F-16 и F-18 отразили нападение и сбили 11 беспилотников.

17 марта авианосец Harry Truman подвергся обстрелу хуситов второй раз. Сообщалось, что обстрел дронами, баллистическими и крылатыми ракетами длился несколько часов.