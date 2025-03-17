Белград, 17 марта, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Власти Сербии готовы допустить спецслужбы России и США к расследованию слухов о применении «звуковой пушки» против участников протестного митинга в Белграде. Об этом 17 марта заявил сербский премьер-министр Милош Вучевич.

«Мы ничего не скрываем, мы готовы официально пригласить ФБР и ФСБ приехать в Сербию, чтобы проверить все эти утверждения и факты … Мы не остановимся на этом, пока полностью не раскроем каждый факт, каждую деталь», — отметил он в беседе с журналистам, комментируя сообщения о якобы жестких действиях полиции на митинге 15 марта.

Вучевич подчеркнул, что правительство республики не отдавало приказа полиции даже на применение дубинок и других силовых мер. Акция в целом проходила мирно, за исключением инцидента, когда были повреждены тракторы фермеров, приехавших на митинг. Полиция установит всех злоумышленников, часть из них уже задержаны. Премьер также пообещал, что аграриям компенсируют ущерб.

Как передавало ИА Регнум, ранее оппозиционный лидер Мирослав Алексич заявил, что против участников митинга в Белграде применили «звуковую пушку». Агентство безопасности и информации Сербии назвало эти слова бесстыдной ложью. Ведомство отметило, что у силовиков никогда не было подобного оборудования.

Президент республики Александр Вучич заявил, что на снимках, которые называют доказательством применения акустического спецсредства, на самом деле полицейский держит антидроновое ружье. Глава республики также указал на то, что в больницах нет пострадавших от «звуковой пушки».

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя последний протестный митинг в Белграде, подчеркнул, что власти республики сохранили спокойствие в ходе этой акции. Это позволило предотвратить гражданскую войну.

Протесты в Сербии регулярно проходят после 1 ноября, когда при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли 15 человек. Оппозиционные силы требуют наказать виновных.