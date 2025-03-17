Москва, 17 марта, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Четвертый съезд «Движения первых» состоится в Национальном центре «Россия» с 26 по 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба движения.

Ожидается участие более двух тысяч человек из 89 регионов страны. Заседание посвятят плану развития «Движения первых».

По словам председателя правления «Движения первых» Артура Орлова, в рамках съезда определяютсяактуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России. Делегатам предстоит изучить книгу ценностей и концепцию Года дружбы.

«Участники съезда подведут итоги акции «Ёлка желаний» и дадут старт новым сезонам Всероссийского конкурса «Большая перемена» и Всероссийского проекта «Театральное закулисье» в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети». Мы проведём заседание научно-методического совета и обсудим перспективные образовательные проекты. Съезд станет уникальной площадкой для обмена опытом и разработки новых инициатив детей и молодёжи», — добавилОрлов.

Для участников подготовили специальную программу. Помимо самого съезда их ожидает награждение победителей «Премии Первых», где будут отмечены самые яркие и значимые достижения активистов. Также 27 мартаДень театра отметят творческим этюдом от юных артистов и огласят итоги индивидуальной номинации Всероссийского проекта «Школьная классика». Пресс-конференция в тот день будет посвящена работе школьных театров в регионах и расширению системы до 2028 года.

В рамках самого съезда стартует заявочная кампания Всероссийского проекта «Театральное закулисье» и шестой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена». Также состоится заседание научно-методического совета «Движения первых», посвященное опыту научно-теоретического сопровождения развития движения.

Отдельно проведут Заседание рабочей группы Международной ассоциации детских организаций (МАДО). В течение нескольких дней школьники из России и из-за рубежа представят проекты по развитию международной ассоциации и форматы взаимодействия молодежи.

Для делегатов будут проводить стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по Москве. Запланированы подведение итогов Года семьи и обсуждение вклада участников движения в Год защитника Отечества.

Церемония открытия съезда состоится 26 марта. На следующий день, 27 марта, пройдет заседание съезда «Движения первых», а также заседание научно-методического совета движения. Завершится съезд 28 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года «Движение первых» представило в Национальном центре «Россия» уникальную экспозицию, посвящённую мечте и стремлению молодого поколения к новым открытиям в России ― стране возможностей. В рамках экспозиции посетители могли увидеть шесть инновационных разработок школьников из разных регионов России. Среди них перчатка-тренажёр для восстановления подвижности пальцев, устройство для незрячих людей, чтобы ориентироваться в пространстве. Также предлагалось узнать о достижениях прошлых поколений.