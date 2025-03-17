Москва, 17 марта, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Региональные эксперты Ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) подвели итоги проведения муниципальных выборов в пяти субъектах РФ. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе организации.

РИА Новости/Александр Гальперин

Уточняется, что 16 марта в Северной Осетии, Забайкальском крае, Кировской и Вологодской областях прошли муниципальные выборы, в Самарской области голосование проходило два дня — 15 и 16 марта.

В Моздокском районе Северной Осетии провели досрочные выборы главы Калининского сельского поселения. Победил на выборах самовыдвиженец Шамиль Шамурзаев, входящий в местное отделение партии «Единая Россия». За него проголосовали 51,55% избирателей. Председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова отметила, что явка на выборах составила 36,58%, всего проголосовали 514 человек.

«Члены участковой избирательной комиссии находились на местах. Процесс голосования проходил в соответствии с законодательством. С 14:00 в процесс голосования подключился второй наблюдатель от Общественной палаты республики. В ходе голосования до 20:00 нарушений на избирательном участке не зафиксировано», — рассказала наблюдатель от Общественной палаты Северной Осетии.

В Вологодской области прошли досрочные выборы главы сельского поселения Железнодорожное в Шекснинском муниципальном районе. Победу на них одержала кандидат-самовыдвиженец Екатерина Губичева, набравшая 59,33%, или 124 голоса. Губичева является замглавы администрации поселения.

«Итоговая явка составила 209 человек, или 37,93%. Вне УИК проголосовало 67 человек, или 12,16% от списка избирателей», — рассказала член Общественной палаты Вологодской области электоральный эксперт Ольга Нечаева.

Она отметила хороший уровень подготовки членов избирательной комиссии, а также четкое соблюдение всех требований законодательства.

В Забайкальском крае состоялись выборы главы сельского поселения Шилко-Заводское в Сретенском муниципальном районе. Главой населенного пункта избран выдвинутый «Единой Россией» кандидат Павел Смирнов, за которого проголосовали 90,91% избирателей — 140 человек. Явка составила 65,81%.

«Условия голосования на избирательном участке были хорошими, что способствовало активному участию избирателей в голосовании во второй половине дня. Процесс выборов активно освещался на сайтах и официальных группах Telegram-каналов Общественной палаты Забайкальского края», — рассказал председатель региональной Общественной палаты, декан международного факультета права и бизнеса Забайкальского госуниверситета доктор юридических наук Андрей Макаров.

Он добавил, что нарушений при голосовании не выявлено.

Победивший на выборах Смирнов — участник специальной военной операции.

«До мобилизации Смирнов работал генеральным директором двух крупных компаний. Поэтому его и поддержали избиратели, он получил более 90% голосов», — указал председатель правления Забайкальской гильдии политологов и социологов Роман Амплеев.

В Кировской области состоялись дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образования Гирсовское сельское поселение в Юрьянском районе. Победу одержали четыре кандидата от «Единой России».

Член Общественной палаты Кировской области, член исполкома регионального отделения Ассоциации юристов России Елена Макарова уточнила, что явка составила 22,1% — 157 человек.

«Действия членов избирательной комиссии слаженные, высококвалифицированные, в полном соответствии с соблюдением прав избирателей. Условия для голосования — хорошие. Избирательный участок оборудован в соответствии с нормами и требованиями законодательства», — отметила она.

В городском округе Сызрань Самарской области также состоялись дополнительные выборы депутата Думы по одномандатному избирательному округу № 18. Победу на выборах одержала кандидат от «Единой России» Яна Гурина, за которую проголосовали 80,02% избирателей — 901 человек. Голосование проводилось два дня — 15 и 16 марта.

Ранее, 28 октября, эксперты НОМ оценили итоги муниципальных выборов, которые прошли в Камчатском и Забайкальском краях, Хакасии и Башкирии. Наблюдатели не выявили нарушений выборного процесса ни в одном из регионов.

Как сообщало ИА Регнум, в России 6–8 сентября прошли выборы в 83 регионах. В единый день голосования граждане выбирали губернаторов в 21 регионе. В 13 субъектах РФ выборы глав были очередными по истечении срока их полномочий, в восьми — досрочными. Кроме того, прошли выборы в региональные парламенты и муниципальные выборы. В 26 регионах у избирателей была возможность голосовать дистанционно.