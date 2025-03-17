Москва, 17 марта, 2025, 19:13 — ИА Регнум. В Евросоюзе пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать курс на милитаризацию Европы. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Представитель Кремля подчеркнул, что «российская угроза» для Европы носит абсолютно эфемерный характер.

«Это просто попытки создания искусственного внешнего врага для того, чтобы обосновать такую милитаристскую линию, на милитаризацию Европы», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мобилизует членов ЕС на ремилитаризацию Европы.

4 марта фон дер Ляйен заявила, что ее план перевооружения Евросоюза предполагает выделение €650 млрд из национальных бюджетов стран ЕС в течение четырех лет. Остальные €150 млрд предполагается получить за счет займов. Глава ЕК также предполагает мобилизацию частного сектора и перераспределение средств в других фондах.

6 марта лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации на сумму €800 млрд, получивший название ReArm EU («Перевооружить Европу»). На это в том числе планируется направить средства из программы развития депрессивных регионов. Поводом для укрепления обороны назвали угрозу, которая якобы исходит от России.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом утверждения, будто Россия хочет напасть на Европу. Антироссийскую истерию на Западе раздувают для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений, подчеркнул он.