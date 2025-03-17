Москва, 17 марта, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Размещение иностранного военного контингента на Украине создаст дополнительные причины для конфликта. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

defenceimagery. mod.uk/Corporal Charles Logan Clare, RLC

«Жизнеспособное регулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они (европейские страны. — Прим. ред.) собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сообщил он в беседе с радиостанцией «Маяк».

В тот же день газета The Times заявила, что Великобритания намерена разместить на Украине своих военных бессрочно. Вместе с ней некоторые страны, в частности Франция, Турция, Канада и Австралия, уже находятся в процессе обсуждения отправки до 30 тыс. миротворцев на украинскую территорию.

Затем официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что более 30 стран могут войти в «коалицию желающих» по отправке миротворческих сил на украинскую территорию. Отмечалось, что одни страны готовы отправить своих военных, другие же — поддержать иными способами.

На это официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Лондон не в состоянии даже разместить космонавтов в космосе или построить атомоход для Арктики, но собирается отправлять войска на Украину. Дипломат напомнила, что Лондон потерпел поражение в научно-технической революции и продолжает опираться на опыт прошлого, используя интриги, колониализм, пиратство и воровство.