Белград, 17 марта, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Силовики не применяли против участников протестного митинга в Белграде «звуковую пушку». Об этом 17 марта заявило Агентство безопасности и информации Сербии.

TASS /AP Photo/Marko Drobnjakovic

Ведомство прокомментировало соответствующее обвинение, выдвинутое оппозиционным лидером Мирославом Алексичем. Силовики отметили, что нигде не было зафиксировано применения звукового спецустройства.

«У агентства безопасности и информации никогда не было подобного устройства <…> что лишь подтверждает, о какой бесстыдной лжи и о каких беспринципных лжецах идет речь», — процитировала газета Kurir сообщение от силовиков.

Как передавало ИА Регнум, президент республики Александр Вучич ранее также опроверг сообщения, будто силовики для разгона демонстрантов в Белграде применили звуковое оборудование. Он сообщил, что на снимках, которые приводят в качестве доказательства, в руках правоохранителя не «звуковая пушка», а антидроновое ружье.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич завил, что правительство республики готово подключить спецслужбы России и США к расследованию сообщений о применении «звуковой пушки». Он подчеркнул, что полиция не получала приказа применять даже дубинки и другие насильственные действия против протестующих.

Акции протеста в Сербии продолжаются с 1 ноября 2024 года, когда из-за обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли 15 человек. Очередной крупный митинг прошел в Белграде 15 марта. На акции пострадали 56 человек.