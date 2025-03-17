Лихачев заявил, что благодаря ВС РФ риски ударов по Курской АЭС снижаются
Лихачев: благодаря наступлению ВС РФ риски инцидентов на Курской АЭС снижаются
Энергодар, Запорожская область, 17 марта, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Риски инцидентов вокруг Курской АЭС благодаря действиям ВС РФ в приграничье снижаются. Об этом 17 марта заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
«Риски снижаются, но не снимаются, одно из заявлений руководства Украины недавно было, что они продолжат атаки на территории Курской области, собственно, станция [там расположена]. Конечно, никакого пока снижения уровня защиты и уровня безопасности Курской АЭС не планируется. Это касается и действующего объекта, действующей Курской станции и курской стройки», — рассказал он в беседе с журналистами.
Лихачев также сообщил, что жесткое противостояние российской армии и ВСУ наблюдается и у Запорожской АЭС. Отмечается, что удары происходят в непосредственной близи от территории станции. Лихачев также добавил, что в этой связи возникают риски для энергоснабжения города, подстанций и коммунальных станций, поставляющих тепло и воду.
Как передавало ИА Регнум, 12 марта президент РФ Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курском регионе. Он также поручил подумать о возможности создания зоны безопасности в Сумской области.
На следующий день в ходе наступательных действий российской группировки «Север» освободили город Суджу. Они также очистили от украинских формирований пункты Меловой и Подол. Затем 15 марта были освобождены Рубанщина и Заолешенка, расположенные в вблизи Суджи.
Кроме того, киевский режим продолжает атаки на Запорожскую АЭС. 12 февраля ВСУ атаковали беспилотниками и подвергли минометному обстрелу колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть Запорожскую АЭС. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина вновь продемонстрировала недоговороспособность и террористическую сущность.