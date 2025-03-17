Энергодар, Запорожская область, 17 марта, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Риски инцидентов вокруг Курской АЭС благодаря действиям ВС РФ в приграничье снижаются. Об этом 17 марта заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Владимир Гердо/ТАСС

«Риски снижаются, но не снимаются, одно из заявлений руководства Украины недавно было, что они продолжат атаки на территории Курской области, собственно, станция [там расположена]. Конечно, никакого пока снижения уровня защиты и уровня безопасности Курской АЭС не планируется. Это касается и действующего объекта, действующей Курской станции и курской стройки», — рассказал он в беседе с журналистами.

Лихачев также сообщил, что жесткое противостояние российской армии и ВСУ наблюдается и у Запорожской АЭС. Отмечается, что удары происходят в непосредственной близи от территории станции. Лихачев также добавил, что в этой связи возникают риски для энергоснабжения города, подстанций и коммунальных станций, поставляющих тепло и воду.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта президент РФ Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курском регионе. Он также поручил подумать о возможности создания зоны безопасности в Сумской области.

На следующий день в ходе наступательных действий российской группировки «Север» освободили город Суджу. Они также очистили от украинских формирований пункты Меловой и Подол. Затем 15 марта были освобождены Рубанщина и Заолешенка, расположенные в вблизи Суджи.

Кроме того, киевский режим продолжает атаки на Запорожскую АЭС. 12 февраля ВСУ атаковали беспилотниками и подвергли минометному обстрелу колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть Запорожскую АЭС. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина вновь продемонстрировала недоговороспособность и террористическую сущность.