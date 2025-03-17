Москва, 17 марта, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» стала 16-м участником, который будет бороться за Кубок Гагарина в этом сезоне. Об этом стало известно 17 марта после победы «Сибири» над командой «Барыс» из Астаны.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

От Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в плей-офф вышли команды «Трактор» из Челябинска, «Салават Юлаев» из Уфы, «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Адмирал» из Владивостока, казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и «Сибирь», занявшая после финальной победы в отборочных матчах седьмую строчку рейтинга.

Среди команд Западной конференции лучшие результаты показали ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, минское «Динамо», петербургский СКА, череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо». Все они обеспечили себе проход в плей-офф.

8 марта нижегородское «Торпедо» обыграло московский «Спартак» и вышло в плей-офф КХЛ от Западной конференции. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Как передавало ИА Регнум, 16 января был побит рекорд КХЛ по голам за период, когда «Торпедо» разгромило магнитогорский «Металлург» со счетом 7:4. Отмечалось, что впервые в КХЛ было заброшено девять шайб за период.