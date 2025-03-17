Новосибирск, 17 марта, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Новосибирская «Сибирь» 17 марта обыграла на своем льду астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышла в плей-офф турнира, став последним участником финального этапа.

ХК «Сибирь»

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3:2 в пользу сибиряков. У победителей отличились Энди Андреофф (15-я минута), Павел Гоголев (16) и Никита Коротков (18). У гостей шайбы забросили Динмухамед Кайыржан (6) и Бейбарыс Оразов (39), набравший первое очко в КХЛ.

Таким образом, «Сибирь» набрала 68 очков и обеспечила себе минимум восьмое место в Восточной конференции КХЛ. В свою очередь нижнекамский «Нефтехимик», у которого 61 очко, лишился шансов на выход в плей-офф.

Ранее от Восточной конференции места в плей-офф гарантировали челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и владивостокский «Адмирал». Из Западной конференции за Кубок Гагарина поборются ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, минское «Динамо», петербургский СКА, череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо».

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта нижегородское «Торпедо» обыграло московский «Спартак» и вышло в плей-офф КХЛ от Западной конференции. Встреча завершилась со счётом 3:0. Шайбы забросили хоккеисты Максим Летунов на 17-й минуте, Андрей Крутов — на 55-й и Кирилл Воронин — на 60-й.