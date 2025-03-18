Москва, 18 марта, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Блогерское агентство «Инсайт люди» с крупнейшей в России сетью региональных студий празднует свой четвертый день рождения. Агентство подвело итоги работы и поделилось планами на год.

«Инсайт люди»

За четыре года работы продюсерскому центру удалось занять лидирующие позиции на рынке инфлюенс-маркетинга. Сегодня «Инсайт люди», входящее с ноября 2023 года в «Газпром-медиа холдинг», сотрудничает не только со столичными блогерами, но и объединяет региональных инфлюенсеров из всех 89 регионов страны.

«В этом году наша цель — достичь ещё больше: привлечь больше талантов, организовать больше ярких мероприятий и проектов, которые вдохновляют, объединяют и помогают другим. Именно поэтому мы празднуем свой день рождения под слоганом «Мы видим в вас больше», — сказала генеральный директор «Инсайт люди» Алина Зиннатуллина.

Кроме того, «Инсайт люди» работает как рекламное агентство полного цикла. По словам Зиннатуллиной, агентство оказывает весь комплекс услуг для бизнеса. Ежегодно резиденты продюсерского центра публикуют свыше четырех миллионов единиц контента. За время своей работы «Инсайт люди» реализовало множество крупных проектов как регионального, так и федерального масштаба.

Резидентами «Инсайт люди» выступают более 2500 блогеров, актеров и музыкантов, создающих контент разнообразной тематики. В российских городах функционирует 71 региональная студия. Эти площадки оснащены современным оборудованием, что дает блогерам со всей страны возможность развиваться и продвигать свое творчество.