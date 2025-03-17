Москва, 17 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Россия и США идут по пути реанимации отношений, и запланированный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет важным шагом в этом направлении. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Трамп заявил, что планирует по телефону обсудить с Путиным вопросы урегулирования украинского кризиса. По мнению американского политика, есть хорошие шансы, что конфликт получится завершить.

Песков подтвердил, что готовится разговор президентов России и США. Его запланировали на 18 марта. Представитель Кремля также сообщил, что основной темой в повестке переговоров будет вопрос урегулирования конфликта на Украине.

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