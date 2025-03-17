Суджанский район, Курская область, 17 марта, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Из Суджанского района Курской области уже вывезены 465 человек. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

РИА Новости/Станислав Красильников

Из них за последние сутки эвакуировали 42 человека.

"Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в размещении, оформлении документов, поиске родных и близких", - отмечается на сайте ведомства.

В автобусах жителям доступны вода, питание. Медики на месте готовы оказать всю необходимую помощь и психологическую поддержку. Сотрудники МЧС России помогают курянам выйти на связь с родственниками.

В регионе наладили работу 88 пунктов временного размещения. Все мероприятия организованы в рамках действующего правового режима контртеррористической операции, подчеркнули в пресс-службе МЧС РФ.

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