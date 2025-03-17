Москва, 17 марта, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в Средней Азии. Об этом 17 марта заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Разумеется, мы не могли не обсудить проблематику безопасности в Средней Азии, в частности с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана. Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в этом регионе, в том числе используя возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы», — отметил Путин.

Он добавил, что стороны договорились и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество.

Путин напомнил, что в конце 2023 года в горном районе Таджикистана состоялось открытие погранзаставы, которая была построена за счет российского федерального бюджета и укомплектована самыми современными техническими средствами и вооружением.

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