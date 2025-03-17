Москва, 17 марта, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 мая приедет в Москву для участия в параде в честь Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 17 марта сообщил президент РФ Владимир Путин.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS

«Эмомали Шарипович принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве», — заявил российский лидер по итогам переговоров с Рахмоном в Кремле.

Путин добавил, что в парадной колонне на Красной площади также пройдет расчет вооруженных сил Таджикистана.

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