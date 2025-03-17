Москва, 17 марта, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда. Об этом 17 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Хорошо известно, что в России живут и работают порядка миллиона граждан Таджикистана… Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты», — сказал российский лидер по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По словам Путина, профильные ведомства поддерживают постоянный диалог с таджикистанскими коллегами, предоставляя подобные разъяснения правил в сфере миграции.

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