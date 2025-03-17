* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией

Брюссель, 17 марта, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Евросоюз изучает возможность взять на себя финансирование «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией), но это не произойдет автоматически. Об этом 17 марта заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

«Можем ли мы дать финансирование и заполнить пробел от потери финансирования США? Ответ на этот вопрос — не автоматически, потому что многие организации приходят к нам с той же проблемой. Но министры настаивали на том, чтобы мы обсудили это и нашли выход», — заявила Каллас.

По её словам, «Радио Свобода» «маяком демократии». Она выразила сожаление из-за решения США о прекращении финансирования.

16 марта агентство Reuters сообщило, что «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Радио Свобода» приостановили работу после решения агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта директор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц заявил, что радиостанция замолкает. Почти все сотрудники — более 1,3 тыс. журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — отправлены в отпуска. По его словам, радиостанция нуждается в реформе. Решение отстранить сотрудников от работы приостанавливает деятельность СМИ, заключил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 марта заявил, что закрытие пропагандистских «Радио Свобода» и «Голоса Америки» является внутренним делом США. Он отметил, что эти СМИ вряд ли можно отнести к категории популярных и востребованных в России.

В феврале предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск предлагал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки». Он заявил, что там работают сумасшедшие радикальные левые, ведущие разговоры между собой, при этом на них тратят $1 млрд за счёт американских налогоплательщиков.