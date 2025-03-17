Москва, 17 марта, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Таджикистаном развиваются поступательно и динамично. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин после встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле.

РИА Новости/ Кристина Кормилицына Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«Подчеркну, наши сегодняшние переговоры с Эмомали Шариповичем по традиции прошли в дружеской и деловой атмосфере и были весьма содержательными», — отметил российский лидер.

Путин назвал Россию одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана.

«В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг 1,5 млрд долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 млрд долларов», — подчеркнул он.

Президент РФ добавил, что Москва и Душанбе в двусторонних расчетах практически полностью отказались от иностранных валют, при этом доля рубля в коммерческих сделках достигает 96%. Плюс ко всему страны углубляют промышленную кооперацию, уточнил глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953890" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности полного цикла, от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий», — рассказал Путин.

Также в рамках переговоров Москва и Душанбе утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года.

Ранее, 15 марта, Путин, Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели в Москве неформальную трехстороннюю встречу, в ходе которой созвонились со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время беседы лидеры государств обсудили актуальные вопросы.

Также Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Путин и Рахмон регулярно проводят встречи и беседуют по телефону. Так, 24 февраля президенты двух стран созвонились по телефону. Они обсудили сотрудничество Москвы и Душанбе в экономике и сфере безопасности. До этого, 24 декабря, лидеры провели переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области. Путин на встрече заявил, что Таджикистан — надежный союзник России, а отношения двух стран конструктивны и развиваются хорошими темпами.