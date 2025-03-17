Москва, 17 марта, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Москва и Душанбе утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. Об этом стало известно 17 марта по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов и министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода утвердили программу стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Таджикистан в военной и военно-технической областях на 2026-2030-е годы", - сообщил ведущий церемонии подписания документов.

Президент Таджикистана находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также поучаствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер по итогам переговоров заявил, что отношения между Россией и Таджикистаном развиваются поступательно и динамично. Он также отметил, что Москва является одним из ключевых инвесторов экономики Таджикистана, также углубляется промышленная кооперация между двумя странами.

Кроме того, Путин, Лукашенко, Рахмон и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ добавил, что в парадной колонне на Красной площади также пройдет расчет вооруженных сил Таджикистана.

В декабре российский лидер также заявил, что Таджикистан — надежный союзник России. Он также отметил, что отношения двух стран всегда конструктивны и развиваются хорошими темпами.