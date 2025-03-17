Москва, 17 марта, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» стала абсолютным победителем национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Результаты конкурса опубликовал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Церемония награждения состоится на съезде РСПП 18 марта.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«ФосАгро» второй год подряд одержала победу с наивысшим баллом в престижной национальной премии. Она была учреждена по поручению президента Владимира Путина для выявления и тиражирования лучших отечественных практик в сфере социальной ответственности бизнеса и признания вклада компаний в общественное развитие: формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий, укрепление страны.

В этом году заявки на участие были приняты от 33 компаний по 86 социальным программам. По результатам трёх этапов максимальное количество баллов среди всех участников набрала «ФосАгро».

Как заявил президент РСПП Александр Шохин, вторая победа «ФосАгро» — результат системной работы компании в области социальной ответственности и экологической безопасности. «ФосАгро» не просто следует современным трендам, но и задаёт новые высокие стандарты ведения бизнеса, эффективно сочетая экономический рост с заботой о людях и окружающей среде. РСПП всесторонне поддерживает такую стратегию, ведь она способствует устойчивому развитию как самой компании, так и общества и страны в целом. За ответственным бизнесом — будущее», — подчеркнул глава РСПП.

Программы «ФосАгро» вошли в число лучших в сразу в трех номинациях национальной премии. «За вклад в достижение национальных целей и задач экологической и климатической направленности» отмечена программа «Внедрение отечественных экологически безопасных наилучших доступных технологий на примере крупнотоннажных установок серной кислоты». В номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий, создание благоприятной среды для жизни населения в регионах присутствия компании» победу одержала программа «Связь поколений». В номинации «За вклад в достижение национальных целей и задач, направленных на поддержку семьи, молодёжи и детей, улучшение демографической ситуации» вошла в тройку лучших программа «Поддержка работников с семейными обязанностями».

«С момента основания компании в центре нашего внимания — люди: сотрудники, их семьи, все жители регионов присутствия. Забота о человеке, стремление способствовать раскрытию человеческого потенциала — фундамент, без которого невозможен рост производственных мощностей, внедрение инноваций, увеличение налоговых поступлений. Поэтому операционная деятельность нашей компании неразрывно связана с вниманием к социальным аспектам», — заявил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. Он также отметил, что, в прошлом году на реализацию социальных и благотворительных проектов «ФосАгро» выделила рекордные 14,5 млрд рублей (на 20% больше уровня 2023 года), а на природоохранную деятельность — ещё 14 млрд (на 26% больше год к году).