Мелитополь, 17 марта, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Беспилотник украинских формирований атаковал школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области, расположенном возле линии боевого соприкосновения. Об этом 17 марта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Telegram/Балицкий Евгений

«В Пологовском муниципальном округе, в селе Шевченково, зафиксирована атака вражеского БПЛА. В результате удара существенно пострадал новый школьный автобус, который стоял у водителя во дворе по месту жительства», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, и подчеркнул, что она не была случайной. По словам Балицкого, наводившему дрон боевику украинских войск было прекрасно видно, что он атакует школьный автобус с надписью «Дети».

Как сообщало ИА Регнум, это не первый удар украинской армии по школьному автобусу. Так, 4 февраля пятеро детей и водитель пострадали при ударе беспилотника украинских формирований по школьному автобусу в Запорожской области. Всем пострадавшим была оказана необходимая медпомощь.

Позднее в этот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула международные организации и правозащитные структуры в том, что они замалчивают атаку киевского режима на школьный автобус в Запорожской области. А уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ООН жёстко отреагировать на эту атаку украинских военных.

Официальный представитель Управление Верховного комиссара ООН Элизабет Троссе вечером 4 февраля заявила, что ее ведомство следит за сообщениями об ударе украинских войск по школьному автобусу в Запорожской области. Она добавила, что после проверки этот инцидент включат в отчёты организации.