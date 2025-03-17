Братислава, 17 марта, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине и не будет принимать участие в военной миссии в этой стране. Об этом 17 марта заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency

«Словакия не примет участия ни в какой военной миссии на Украине и не направит на военную помощь ей ни цента», — написал Фицо в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Премьер Словакии добавил, что страна считает необходимым провести очередное совместное заседание правительств Словакии и Украины, которые проводятся в формате консультаций. По мнению Фицо, на следующей встрече представители сторон должны обсудить реализацию взаимовыгодных для обеих стран проектов.

Он также добавил, что Словакия будет и дальше работать над восстановлением транзита газа через Украину. При этом он отверг возможное введение санкций Евросоюза против Венгрии.

«Без транзита газа через Украину Европа никогда не будет конкурентоспособной. Словакия будет продолжать свое дипломатическое наступление для восстановления этого транзита», — заключил премьер.

8 марта Фицо заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского устраивает продолжение украинского конфликта и делает он это на деньги западных союзников. Глава словацкого правительства отметил, что на недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе Зеленский сменил риторику и начал говорить о возможности перемирия.

6 марта премьер Словакии заявил, что страна не поддержит инициативу Еврокомиссии выделить из бюджета деньги для помощи Украине. Он пояснил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас намерена предложить срочный сбор на сумму от 20 до 40 млрд евро. Деньги европейские страны должны будут предоставить из своего бюджета. По словам Фицо, сложно представить, что Словакия, страдающая от консолидации бюджета, осознанно выдаст четверть миллиарда на военную поддержку киевского режима. Он напомнил, что в стране процветает коррупция, а значит, половина денег вновь будет украдена.

25 февраля председатель входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Словакия вправе потребовать от Украины вернуть долг — 3,5 млрд евро за оказанную помощь. По оценкам словацких СМИ, после начала российской спецоперации на Украине киевский режим получил от Словакии помощь в размере 3,48 млрд евро, что составляет около 3,22% ВВП республики.