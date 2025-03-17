Вашингтон, 17 марта, 2025, 17:43 — ИА Регнум. США нацелены на достижение долгосрочного мира на Украине, но сначала нужно прекратить боевые действия. Об этом 17 марта заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

Александр Река/ТАСС

«Чтобы говорить о мире, который продлится не месяц, не полгода и не год, сперва нужно прекратить убийства. Стрельба и кровопролитие должны остановиться», — произнесла она в эфире телеканала Fox Business.

По словам дипломата, решение данного вопроса легло в основу состоявшихся переговоров США с делегациями России в Эр-Рияде и Украины в Джидде. Брюс подчеркнула, что для достижения цели госсекретарь Марко Рубио отдал предпочтение челночной дипломатии, а президент США Дональд Трамп поддерживает диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Рубио заявил, что у плана США по урегулирования украинского конфликта есть две части. Первая заключается в остановке боевых действий. Вторым шагом необходимо собрать всех участников за одним столом (или, возможно, за несколькими столами с помощью челночной дипломатии) и найти способ навсегда остановить конфликт, достигнув долговечного мира.

Ранее представители Украины в ходе переговоров в саудовской Джидде выразили готовность к 30-дневному перемирию, и теперь Вашингтон ждёт ответа России по данному вопросу.

Путин назвал правильной идею о перемирии с Украиной и поддержал её. Однако отметил, что есть ряд нерешенных вопросов, в числе которых, например, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто будет отвечать в случае нарушения договорённостей.