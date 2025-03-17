Симферополь, 17 марта, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Американское руководство может сыграть важную роль в международном признании Крыма российской территорией. Об этом 17 марта заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва — Симферополь «Крым и Россия — вместе навсегда!»

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Давайте мы пока последим, но мое ощущение, что созревает ситуация, когда о Крыме скажут, что Крым надо все-таки снимать с повестки дня. Думаю, что американцы здесь могут сыграть важную роль», — отметил Мурадов.

Американский президент Дональд Трамп не первый год заявляет, что в Крыму живут русские и что они хотят быть в составе России, отметил Мурадов. Он добавил, что пока эти слова не привели к конкретным решениям.

«Искусство дипломатическое состоит в том, чтобы то, что есть у человека в сознании, в мыслях, превратить в какие-то конкретные правовые или политические шаги. Я думаю, это случится, но вот так вот быстро, как мы хотели бы, может быть, тем более в рамках разговора [президентов России и США], это, конечно, не произойдет», — отметил Мурадов.

Трамп 17 марта заявил, что планирует созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил американский лидер, он планирует обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Лидеры двух стран обсуждали восстановление двусторонних отношений и тему Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2018 года во время встречи c лидерами G7 Трамп заявил, что Крым является территорией России. Как сообщал порталу BuzzFeed, Трамп пояснил, что Крым российский, потому что жители полуострова говорят на русском языке. Позже Трамп заявил, что не исключает признания Крыма российским.

В декабре старший советник Трампа Брайан Ланца назвал Крым «безвозвратно потерянным» для Украины. Комментируя это заявление, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил, что Запад «давно махнул рукой на статус Крыма».