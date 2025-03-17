Лондон, 17 марта, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Более 30 стран намерены отправить миротворцев на Украину или иным способом поддержать эту инициативу. Об этом 17 марта заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Мы ожидаем, что более 30 стран будут вовлечены в «коалицию желающих», — его слова передает телеканал Sky News.

Стармер не уточнил, какие страны готовы направить на Украину свои войска, однако сообщил о что значительная часть «коалиции желающих» сможет направить войска, а другая группа — внесет вклад другим способом.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила британскую инициативу, отметив, что Лондон не в состоянии даже разместить космонавтов в космосе, космическую станцию или атомоход в Арктике. Дипломат отметила, что Великобритания еще в ХХ веке проиграла научно-техническую революцию и теперь действует по образцу из прошлого — интригами, колониализмом, пиратством и воровством.

Ранее газета The Times также заявила, что Лондон намерен разместить на Украине свои войска без ограничения по времени пребывания. Кроме того, ряд государств, в частности Франция, Турция, Канада и Австралия, на данный момент обсуждают отправку до 30 тыс. военных в качестве миротворческих сил.

В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Российский лидер подчеркнул, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС РФ.