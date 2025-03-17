Курск, 17 марта, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Врио главы Курской области Александр Хинштейн признался, что при вступлении в новую должность столкнулся с серьезными трудностями и испытал смятение от проблем в регионе. Об этом стало известно 17 марта в ходе пресс-конференции.

Telegram/Александр Хинштейн

«Когда пришел в область, был в смятении. Льготные лекарства, проваленные нацпроекты, 151 семья участников [спецоперации] с июля не получила выплаты, [футбольный клуб] «Авангард» на грани банкротства», — рассказал он.

Отмечается, что на данный момент наиболее важные проблемы удалось решить, но ситуация не стала кардинально иной, в том числе из-за дефицита бюджета. Кроме того, по его словам, ситуация с застройкой и проектной документацией в регионе оставляет желать лучшего.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря президент РФ Владимир Путин назначил Хинштейна на должность врио губернатора региона. Экс-глава области Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию. Российский лидер подчеркнул, что Курской области сейчас необходимо кризисное управление.

18 января Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов сообщил, что направил материалы в отношении некоторых чиновников в правоохранительные органы. Отмечается, что это решение было принято на фоне нерешенной ситуации с выплатами из-за потери жилья в результате агрессии киевского режима, а также выдачей сертификатов. Врио главы региона также запретил местным чиновникам удалять комментарии граждан в своих соцсетях.

13 марта подразделения российской группировки «Север» освободили Суджу. Спустя несколько дней Хинштейн обвинил врио главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова в пассивной работе по выдаче населению жилищных сертификатов и предупредил об ответственности.