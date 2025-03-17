Москва, 17 марта, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Группа «Черкизово» начала подготовку к посевной кампании. Общая площадь сева в этом году достигнет 266,1 тыс. га, что на 3% больше по сравнению с 2024 годом.

Группа «Черкизово»

Весеннюю посевную кампанию планируется начать 5 апреля. В ней будут задействованы 254 единицы сельскохозяйственной техники. Группа на 100% обеспечена необходимым оборудованием и семенным материалом. Сев всех культур завершится к 30 мая. Из собранного урожая группа «Черкизово» производит корма для собственных свинокомплексов и птицефабрик.

Большая часть земель «Черкизово» находится в Пензенской области — площадь сева в этом году там составит 82,3 тыс. га. Из них в весеннюю кампанию большая часть земель, 31,3 тыс. га, будут засеяны соей. Остальные земли засеят яровой пшеницей, горохом, подсолнечником и яровым рапсом. В Липецкой области под сев отведено 63,2 тыс. га: 29,5 тыс. га — под сою, 13,8 тыс. га — яровую пшеницу, а остальное — под яровой рапс и кукурузу.

На полях «Черкизово» в Тамбовской области из 37,9 тыс. га соей будут засеяны 17,2 тыс. га, яровой пшеницей — 8,5 тыс. га. На оставшейся площади там посеют рапс и подсолнечник. В Воронежской области из 26,9 тыс. га под посевы сои выделено 12,1 тыс. га, яровой пшеницы — 5,6 тыс. га. Также там посеют кукурузу. Из 21,4 тыс. га в Орловской области 10,2 тыс. га будут засеяны соей, 4,4 тыс. га — яровой пшеницей, 2,2 тыс. га — яровым рапсом.

В Белгородской области в этом году под сев отведено 13,5 тыс. га, из которых на сою придется 6,5 тыс. га, яровую пшеницу — 2,4 тыс. га, кукурузу — 1,3 тыс. га. Из 9,3 тыс. га в Тульской области 3,5 тыс. га засеют соей, 2,1 тыс. га — яровой пшеницей, 1,6 тыс. га — яровым рапсом. В Башкирии посевная площадь составит 6,4 тыс. га, из которых 3,4 тыс. га займет яровая пшеница, 2,1 тыс. га — подсолнух.

Посевная в Алтайском крае пройдет на площади 5,3 тыс. га: яровой пшеницей будут засеяны 2,7 тыс. га, соей — 2,6 тыс. га.