Махачкала, 17 марта, 2025, 17:24 — ИА Регнум. В результате столкновения микроавтобуса с тремя другими транспортными средствами на трассе в Дагестане пострадали 14 человек. Об этом 17 марта сообщили в республиканской прокуратуре.

Прокуратура Республики Дагестан

«По предварительным данным, 17 марта 2025 года, примерно в 14:30, на автодороге вблизи села Ново-Чиркей Кизилюртовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и еще трех автомобилей», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Уточняется, что прокуратура Дагестана начала проверку по этому факту.

По информации ТАСС, в результате ДТП с участием микроавтобуса на 773-м км автодороги Р-217 в Дагестане пострадали 14 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 марта один человек погиб и еще восемь пострадали в ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Калужской области. Уточнялось, что авария произошла на автодороге Белоусово — Высокиничи — Серпухов в районе деревни Величково.