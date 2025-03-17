Мадрид, 17 марта, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Власти Испании отказываются предоставить вид на жительство (ВНЖ) 65 оппозиционерам из России, приехавшим по гуманитарной визе. Об этом 17 марта сообщила местная газета El Pais.

Global Look Press/Rafael Bastante/Keystone Press Agency

Координатор российской группы рассказал изданию, что МИД Испании ранее обещал им ВНЖ. Более того, гарантия получения вида на жительство стала условием приезда перечисленных лиц в страну.

«Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые обвиняют МИД в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы», — говорится в материале.

Источник газеты в МИД заявил, что ведомство не давало никаких обещаний этим людям. Единственный способ для них получить ВНЖ — подать прошение о предоставлении убежища. Но миграционная служба королевства уже отклонила несколько таких заявок, так как не видит угроз безопасности для оппозиционеров, если они вернутся в РФ.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода сообщил, что граждане РФ, уехавшие в Израиль после начала спецоперации на Украине, в основной массе вскоре вернулись обратно. Организация не зафиксировала уменьшения количества евреев в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что все российские граждане, которые ухали из страны, могут возвращаться, если не стали врагами России. Российский лидер также отметил, что судьба каждого, кто возвращается, будет зависеть от того, нарушал ли он закон или только морально-этические нормы.