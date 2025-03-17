Будапешт, 17 марта, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Венгрия выступила против выделения 20 млрд евро на военную помощь Украине на встрече глав МИД стран Евросоюза. Об этом 17 марта заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

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По его словам, предложение Еврокомиссии дополнительно потратить подобную сумму на поставки оружия для киевского режима возмутительно.

«Венгрия, конечно, не поддерживает это предложение. И мы не желаем принимать в этом участие», — отметил глава МИД в беседе с журналистами, транслировавшейся телеканалом М1.

Он подчеркнул, что правительство страны не позволит использовать деньги венгерского народа для продолжения вооруженного конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Politico писало, что лидеры стран ЕС из-за возражений Венгрии приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро, предложенного главой внешнеполитической службы ЕС Кайей Каллас. После этого депутаты общеевропейской партии Volt решили предложить некий план, включающий как лишение Венгрии права голоса, так и предложение сделать Каллас министром иностранных дел объединения.

8 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал как можно скорее завершить украинский конфликт, так как он наносит огромный ущерб европейской экономике. Политик отметил, что страна попросту не переживет еще трех лет боевых действий на Украине.

Позднее издание Euractiv написало, что ЕС хочет создать добровольный фонд помощи Украине, работающий в обход вето Венгрии. Отмечалось, что страны организации будут участвовать в помощи Украине в зависимости от своего экономического веса, а часть этого финансирования будет обеспечена за счет прибыли от замороженных активов РФ.