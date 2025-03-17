Москва, 17 марта, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Мужчина и его возлюбленная выпали из окна на 11-м этаже жилого дома на улице Клязьминской в Москве. Об этом 17 марта сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что мужчина погиб, а его спутница выжила. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Боткинскую больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.

Telegram-канал Mash написал, что, по предварительной информации, мужчина находился в наркотическом опьянении. Очевидцы рассказали каналу, что молодой человек сорвался первым, женщина выпала за ним. По данным Mash, возлюбленным было до 30 лет.

Ранее, 7 марта, молодой человек выпал из окна многоэтажного дома на Молодежной улице в Москве и пробил крышу люксового китайского автомобиля. По данным Telegram-канала «112», мужчина скончался. В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства случившегося.