Тюмень, 17 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Спортивный журналист Александр Круглов без вести пропал в Тюмени, куда приехал для освещения чемпионата России по биатлону. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба поисковой организации «Лиза Алерт».

«ЛизаАлерт»

Отмечается, что последний раз 40-летнего журналиста видели 12 марта, до старта соревнований, тогда он ушел в неизвестном направлении в Восточном районе Тюмени. На следующий день Круглов должен был получить аккредитацию, однако этого не произошло.

С тех пор о Круглове ничего не известно, его телефон выключен. Заявка на поиск на горячую линию «ЛизаАлерт» поступила 16 марта.

Круглов ведет авторский канал о биатлоне «Штрафные 150» на YouTube и в Telegram.