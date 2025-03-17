Брюссель, 17 марта, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что главы МИД стран сообщества не сумели согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро.

EPA/OLIVIER HOSLET/TASS

«Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей», — заявила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Каллас также выразила надежду на то, что страны сообщества смогут в течение ближайшего времени продвинуться в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 марта Каллас заявила, что ЕС необходимо согласовать много деталей до утверждения предложения по оказанию помощи Украине. Она отметила, что на саммите ЕС 6 марта, когда это решение также не приняли, было предложено решить этот вопрос как можно быстрее.

Ранее в этот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступит против продолжения оказания помощи Украине в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Он также отметил, что сообщество оказалось в международной изоляции из-за выступающих за продолжение конфликта либеральных европейских политиков.

Издание Euractiv 14 марта сообщило, что ЕС хочет создать добровольный фонд помощи Украине, который будет работать в обход вето Венгрии. Уточнялось, что страны сообщества будут участвовать в помощи киевскому режиму в зависимости от своего экономического веса.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации на Украине. Глава государства также отмечал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.