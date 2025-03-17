Бангкок, 17 марта, 2025, 17:16 — ИА Регнум. В Таиланде обсуждают сокращение срока безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней для борьбы с нелегальной занятостью. Об этом 17 марта сообщила газета Bangkok Post.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

В материале уточняется, что министерство туризма и спорта страны достигло принципиального согласия с другими ведомствами о необходимости применения данной меры для того, чтобы предотвратить распространение теневого бизнеса. Глава минтуризма Соравонг Тхиентхонг отметил, что МИД Таиланда признал проблему нелегальной занятости. Он уточнил, что власти продолжат обсуждение дополнительных нюансов, связанных с этим вопросом, и только потом объявят о своем решении официально.

Представители туриндустрии предоставили данные о том, что дальнемагистральные туристы обычно отдыхают в Таиланде от 14 до 21 дня, а путешественники из соседних стран проводят в королевстве около недели. При этом ассоциация таиландских турагентов зафиксировала рост числа иностранцев, которые работают или ведут бизнес в стране нелегально.

15 июля 2024 года премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней. В релизе уточняется, что эта мера облегчит поездки в страну и будет стимулировать ее экономику.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда сообщало, что количество приехавших в королевство российских туристов за первую половину 2023 года составило почти 800 тыс. человек. За год число туристов выросло на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, российские граждане стали самыми активными приобретателями недвижимости в Таиланде среди иностранцев.