Вена, 17 марта, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Российская сторона впредь не станет соглашаться на ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС через территорию Украины. Об этом 17 марта заявил на пресс-конференции постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Юрий Войткевич/РИА Новости

По его словам, придерживаться при смене наблюдателей традиционного маршрута стало опасно для их же жизни. Дипломат напомнил, что Россия готова была отказаться от такого сценария ротации еще в декабре, но согласилась на еще одну смену по привычному маршруту по просьбе секретариата МАГАТЭ.

«12 февраля ротация была пущена под откос самым жестоким образом с использованием тяжелых вооружений против колонны. Повторять такие эксперименты, честно говоря, я думаю, мы не будем готовы», — сказал Ульянов на пресс-конференции.

Ранее, 12 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские войска атаковали беспилотниками и подвергли миномётному обстрелу колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть Запорожскую АЭС. Киевский режим вновь продемонстрировал недоговороспособность и террористическую сущность, подчеркнула спикер министерства.

В итоге маршрут принесенной ротации 1 марта прошел по российской территории. Безопасность проведения ротации была обеспечена самоотверженной и профессиональной работой военнослужащих ВС РФ и Росгвардии, подчеркнули на ЗАЭС.

В ответ Украина направила в МАГАТЭ ноту протеста. Также МИД страны выступил с утверждением, что сотрудников МАГАТЭ «заставили» находиться на станции в течение 80 дней без ротации и что наблюдатели якобы находились «под беспрецедентным психологическим давлением».