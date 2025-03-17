Вашингтон, 17 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Странам НАТО следует рассредоточить свои авиабазы по всей Европе, чтобы защитить военные самолеты от российских гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом 17 марта сообщил журнал Foreign Policy.

Минобороны России

Автор публикации Декер Эвелет заявил, что, в случае потенциальной войны России с НАТО, «Орешник» может использоваться для атаки по плотным целям — таким как авиабазы. Удары «Орешником» в этом случае приведут к значительному ущербу.

«Массированный российский удар обычными ракетами «Орешник» по стратегическим объектам НАТО, таким как авиабазы, объекты командования и управления, а также ракетные базы, может оставить НАТО в тупике и без применения [президентом РФ Владимиром] Путиным ядерного оружия», — отмечает Эвелет.

В войне с НАТО Россия, скорее всего, ударит по авиабазам альянса в первые же дни, считает эксперт. По его словам, американские истребители F-35 и подобные им были спроектированы для поддержки больших современных авиабаз.

«Десятилетия бюджетных сокращений привели к тому, что военно-воздушные силы НАТО были сосредоточены лишь на нескольких из этих баз, что сделало их поразительно уязвимыми для боеприпасов типа «Орешника». Российские ядерные межконтинентальные баллистические ракеты, безусловно, могут быстро справиться с авиабазами НАТО», — отметил Эвелет.

Эксперт предложил разместить самолеты в отдаленных местах — на небольших взлетно-посадочных полосах и автомагистралях по всей Европе.

Как передавало ИА Регнум, российские военные впервые применили «Орешник» 21 ноября 2024 года, нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в качестве ответной меры после применения украинской армией натовских систем ATACMS.

Как отмечал президент России Владимир Путин, «Орешник» не имеет аналогов и ни одна ракетная система в мире не сможет сравниться с ним в технических показателях. Ракетный комплекс может поражать объекты, которые имеют высокую степень защиты и расположены на большой глубине. Десятки саморазделяющихся боевых блоков ракеты развивают скорость около 3 км/с. Температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов.

По мнению бывшего советника по нацбезопасности США генерала Герберта Макмастера, не существует средств противовоздушной обороны, которые могли бы перехватить ракеты «Орешника».