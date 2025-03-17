Москва, 17 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Власти ФРГ поручили прессе исключить появление свидетельств использования военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) жестов и символов, относящихся к фашистской Германии. Об этом 17 марта сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В частности, до немецких средств массовой информации доведено указание федерального правительства исключить появление в фото-/видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией», — говорится в заявлении.

В СВР уточнили, что перед журналистами поставили задачу удалять на время съемок из кадров украинских военных, которые носят нацистские флаги, форму и другую фашистскую символику. В предписаниях журналистам сказано, что нужно вежливо просить убрать «агитационные элементы и воздержаться от нежелательных действий». За попадание в СМИ каких-либо нацистских символов журналистам может грозить уголовная ответственность.

25 мая прошлого года журнал Military Watch Magazine написал, что в западных СМИ всё чаще стали появляться кадры с передовой, на которых видны нацистские символы как на украинских военных, так и на их технике. Автор материала отмечает, что высокая боеспособность нацистских военных подразделений в продолжающемся российско-украинском конфликте стала причиной тому, что их идеология не принимается во внимание западными сторонниками Киева в связи с тем, что победа над Россией считается первостепенной задачей.

При этом 16 мая власти Германии выслали семерых украинских бойцов, обучавшихся в рамках программы бундесвера, из-за использования правоэкстремистской символики. Там добавили, что символику выявили в ходе проводимых бундесвером учений. При этом по прибытии на учения в Германию для украинских военных проводили лекцию о нацистской символике, заявили в ведомстве.